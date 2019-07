Ein Projekt des neuen gemeinnützigen Vereins „Sport supports Sauerland e.V.“

brilon-totallokal: CO²-Ausstoß, globale Erwärmung und Klimakatastrophe werden aktuell viel diskutiert. Dass Handlungsbedarf in unserem Umweltverhalten besteht, ist auch Anna-Lena Reuter und Domenico Krämer klar. Die beiden Briloner fahren daher dieses Mal mit dem Fahrrad in den Urlaub – bis nach Griechenland. Sie möchten CO² sparen, um einen kleinen Beitrag zu leisten und sie möchten gleichzeitig neue Bäume pflanzen, die u.a. den Kohlenstoffdioxid in der Luft binden. Bäume sind aber nicht nur extrem wichtig, um unsere Luft zu reinigen, sie sind auch großartig, weil an vielen Bäumen leckeres Obst wächst. So haben Anna-Lena und Domenico die Aktion „Frische Luft und Obstsalat“ ins Leben gerufen, bei der sie Spendengelder für das Pflanzen von Obstbäumen sammeln. „Frische Luft und Obstsalat“ ist das erste Projekt des neuen gemeinnützigen Vereins „Sport supports Sauerland e. V.“, welcher das Ziel hat, durch sportliche Aktivitäten regionale Institutionen und Aktionen zu unterstützen.

Die Idee der ersten Aktion

Bäume selbst pflanzen; erleben, wie sie wachsen; Obst ernten und zu Marmelade oder Kuchen weiterverarbeiten ist nicht nur für kleine Menschen, sondern für alle Generationen ein großes Erlebnis. Anna-Lena und Domenico werden ca. 2200 Kilometer mit dem Fahrrad radeln, um Spendengelder für Obstbäume zu sammeln. Mit Unterstützung von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wurden zahlreiche Einrichtungen angeschrieben. Mehrere Kindergärten, Schulen, Altenheime und ein Mehrgenerationenhaus in unserer Region möchten gerne Bäume in ihren Einrichtungen pflanzen und haben sich bei der Aktion „Frische Luft und Obstsalat“ beworben.

Spendenmarathon zum Ferienbeginn

Um dies zu realisieren, werden Spenden benötigt. Gespendet werden kann auf das untenstehende Konto. Alle Spenden fließen zu 100% in das Projekt „Frische Luft und Obstsalat“!

Die Tour der beiden von Brilon durch Deutschland, Österreich, Italien bis nach Griechenland können Sie über Facebook und Instagram (Sport supports Sauerland) verfolgen.

Falls Sie weitere Fragen haben, erreichen Sie den Verein unter sport-supports-sauerland@mail.de.

Spenden an: IBAN: DE37 4165 1770 0000 0405 43 oder per Paypal an: sport-supports-sauerland@mail.de

