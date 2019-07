Kleine und große Saurierforscher treffen sich im Museum Haus Hövener

Am 17. Juli 2019 um 10.00 Uhr entführt der Leguanzähner Iguanodon alle Dinosaurierfans – und die, die es werden wollen – im Gewölbekeller des Museums Haus Hövener in die spannende Kreidezeit.

brilon-totallokal: Genau vor 41 Jahren wurden in Brilon-Nehden, in einem ehemaligen Steinbruch, fossile Knochen der Iguanodonten entdeckt; eine Sensation und ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Region! Wenn ihr mehr über die „Kühe der Kreidezeit“ erfahren wollt, meldet euch verbindlich über „Brilon natürlich“ – unter Tel.: 02961-96 99 0 – an.

Die Teilnahme im Rahmen dieses Briloner Ferienprogramms ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

