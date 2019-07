Bilder: Vogelschießen in Hoppecke

(Hier zu den Bildern) Rainer und Heike Bunse sind die neuen Majestäten von Hoppecke.

brilon-totallokal: (Hier zu den Bildern) Das Feuergefecht dauerte knapp über eine Stunde. Mit dem 156. Schuss war es entschieden. Der 51-jährige Betriebsleiter bei der Firma BMS regiert im kommenden Jahr die Hoppecker Schützen und setzte sich damit gegen seinen Mitbewerber Michael Kovar durch.

Zur Königin erwählte er seine Ehefrau Heike. Den Kopf des hölzernen Aars holte Andre Schmelter aus dem Kugelfang, der rechte Flügel ging an Tim Irmen, der linke an Leon Jung. Den Reichsapfel schoss Klaus Grossmann, das Zepter traf Nicolas Schörmann. Am Abend präsentierte sich das Königspaar im Festzug den zahlreichen Zuschauern.

Quelle: Norbert Schnellen, Briloner Anzeiger

