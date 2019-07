Erlebnisreiche Wanderung mit dem Kneipp-Verein Brilon e.V. auf dem Bionik-Pfad

Nebenbei erklärte Kräuterfachfrau Petra Hillebrand viel Wissenswertes zu den Wildkräutern der Region an der Diemel.

brilon-totallokal: Insgesamt 22 Natur- und Wanderbegeisterte des Kneippvereins Brilon erkundeten den neuen Bionik-Pfad in Marsberg-Giershagen. Der am 30. April eröffnete Rundweg – ein Projekt der Fachhochschule Südwestfalen – zeigt den Besuchern sehr schön, welche technischen Finessen der Mensch in der Natur abgeschaut hat. Die Stationen laden zum Verweilen und Ausprobieren ein. Nebenbei erklärte Kräuterfachfrau Petra Hillebrand viel Wissenswertes zu den Wildkräutern der Region an der Diemel. Am Ende der ca. 5 km langen Rundwanderung konnten sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Kaffee und Lavendelgebäck noch ein wenig unterhalten, bevor es mit dem Bus wieder nach Brilon ging. Die Exkursion nach Giershagen ist Teil der Themenwanderungen des Briloner Kneippvereins. Am Donnerstag, den 11.7. geht es dann um 17.00 Uhr weiter – auf der Sauerland-Waldroute bis zum Lagerplatz der nächsten Briloner Schnade an der Sommerseite. Dort gibt es eine Yogaeinheit für Anfänger und Fortgeschrittene. Anmeldungen bitte unter kontakt@kneippverein-brilon.deoder unter Tel. 02961/9119622 oder unter 02961-966100 (Sandra Dietrich-Siebert)

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon