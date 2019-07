Patrick Sensburg begeistert von exklusiven Holzwaschbecken…

brilon-totallokal: Bruchhausen. Die regelmäßigen Firmenbesuche in seinem Wahlkreis führten Patrick Sensburg in diesem Monat nach Olsberg-Bruchhausen. Hier ist die Tischlerei Neumann ansässig, die den Familienbetrieb in 2ter Generation betreibt.

Senior Paul Neumann ist ebenso im Betrieb aktiv, wie sein Sohn Heiko Neumann. Die beiden fertigen, neben den beiden Gesellen und zwei Auszubildenden(eine Auszubildende im Büro und ein Auszubildender im Betrieb), maßgeschneiderte und individuelle Lösungen rund um das Eigenheim. Hierbei werden von Kunden maßgefertigte Fenster, Haustüren, Schränke und Tische gern bestellt. Die Schreinerei Neumann setzt auf moderne Visualisierungstechnik und präzise Arbeit.

Mit der Marke „Woodbasin“ haben sie sich ein zweites Standbein aufgebaut, bei der exklusive Waschbecken aus Holz gefertigt und vertrieben werden. „ Es ist kaum zu glauben und einfach genial, wie die Holzwaschbecken aussehen. Wer wirklich etwas Besonderes in seinem Bad oder Gästebad haben möchte und Naturprodukte schätzt, der sollte wirklich einmal auf die Webseite der sauerländer Firma woodbasin schauen. Es freut mich immer sehr, wenn ich sehe wie innovativ unsere heimischen Familienbetriebe aufgestellt sind.“, so Patrick Sensburg.

Das Foto zeigt Patrick Sensburg, (3v.l.) u.a. eingerahmt von Neumann junior und senior, sowie einigen Mitarbeitern.

Quelle: Anne Plett, Mitarbeiterin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon