Willinger Familienpass neu aufgelegt: Freizeitspaß mit der ganzen Familie

Von Eislaufen bis Sommerrodeln: Kostenloser Besuch in 18 Freizeitattraktionen

brilon-totallokal: Willingen. Das große Plus in Willingen ist die Vielfalt an Freizeitattraktionen und –aktivitäten für die ganze Familie. Willingen ist zudem auch familienfreundlich. Aufgrund der großen Nachfrage legt die Tourist Information jetzt den Willinger Familienpass wieder auf.

Der Willinger Familienpass ermöglicht einen spannenden Urlaub, randvoll mit Freizeitspaß. Familien, die ihn besitzen, können eine Menge Geld sparen, denn der Eintritt in 18 Freizeiteinrichtungen ist damit frei. Familienmitgliederkönnen neuerdings ihren Pass unabhängig voneinander einlösen und genau jene Angebote wählen, die ihnen Freude machen.

Ob FORT FUN oder LaLeLu Abenteuerland, Sommerrodelbahn, Wild- und Freizeitpark, Eissporthalle, Abenteuer-Golf, Bouldern oder Lagunen-Erlebnisbad Willingen: Familien profitieren bei zahlreichen Attraktionen von freiem Eintritt. So leihen sie sich für einen Tag gratis ein Mountainbike aus, spielen Minigolf, besuchen Kino, Museen oder Freibad.

18 Betriebe sind angeschlossen

Mit insgesamt 18 Freizeiteinrichtungen rund um Willingen, die sich dem Familienpass angeschlossen haben, gestaltet sich der Urlaub in Willingen äußerst erlebnisreich. Neu ist der beliebte Willinger Familienpass nicht: Bis Herbst 2016 konnten Gäste mit der Willinger Kurkarte den Pass in der Tourist-Information und im Rathaus kaufen. Nach dessen Abschaffung in 2016 erhielten die Willinger Touristiker zahlreiche Anfragen, sodass sie jetzt beschlossen haben, das Angebot wieder einzuführen.

Gültig bis in den Herbst hinein

Erhältlich ist der Familienpass bis zum Ende der Herbstferien bei der Tourist-Information Willingen zum Preis von 45 Euro für Kinder bis 14 Jahre und 53 Euro für Erwachsene. Kinder bis einschließlich drei Jahre sind frei. Das Angebot gilt nur in Verbindung mit der Willinger Sauerland-Card (Kurkarte). Info bei der Tourist-Information unter Telefon 05632/9694353 oder willingen@willingen.de.

Quelle: Susanne Schulten

