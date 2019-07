10 Jahre „Nationaler Geopark“

GrenzWelten zieht Bilanz

brilon-totallokal: Seit 2009 darf sich der 2006 gegründete Geopark GrenzWelten, der auch sechs Kommunen des Hochsauerlandkreises umfasst, mit dem anerkannten Prädikat „Nationaler Geopark“ schmücken. Das Zertifikat bringt die große bundessweite Bedeutung des Geoparks zum Ausdruck. Um dieses Qualitätssiegel behalten zu dürfen, muss sich das Geopark-Projektbüro in Korbach alle fünf Jahre darum neu bewerben. In diesem Jahr ist es wieder soweit.

Laut Norbert Panek, Leiter des Projektbüros in Korbach, wurde der neue „Bewerbungsantrag“ in Form eines 35-seitigen Fortschrittsberichtes bereits Mitte Mai 2019 bei der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung (Potsdam) eingereicht. Diese Institution ist für die Zertifikatsvergabe federführend zuständig. Eine Zertifizierungskommission, die sich aus mehreren Fachexperten zusammensetzt, wird den Antrag begutachten und voraussichtlich im August oder September mit zwei Vertretern auch eine Geopark-Bereisung durchführen. Mit dem endgültigen Ergebnis der Begutachtung wird im Herbst 2019 gerechnet.

Weltweit einzigartig

Der Geopark GrenzWelten umfasst eine Fläche von 3.730 km² im Übergangsbereich vom Rheinischen Schiefergebirge (Hochsauerland) zur Niederhessischen Senke. In seiner Nord-Süd-Ausdehnung reicht der Geopark von Marsberg (im Norden) bis nach Wetter (Kreis Marburg-Biedenkopf). Was die Ausstattung mit erdgeschichtlichen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten angeht, muss sich der Geopark GrenzWelten nicht verstecken. Er beherbergt rund 12 national und international bedeutende Erdaufschlüsse und Fossilienfundstätten, mindestens fünf davon haben Welt-Bedeutung, darunter das Naturmonument „Bruchhauser Steine“, die Saurier-Fundstelle bei Brilon-Nehden und die „Korbacher Spalte“. Aktuelle Forschungsergebnisse zum Fundmaterial der „Korbacher Spalte“ belegen die global einzigartige Zusammensetzung der fossilen Fauna, die in der Fundstelle nachgewiesen wurde. Sie ist somit neben der als UNESCO-Welterbe anerkannten „Grube Messel“ das bedeutendste paläontologische Bodendenkmal in Hessen.

In den letzten Jahren wurde die Infrastruktur des Geoparks kontinuierlich weiter ausgebaut. Mit der Eröffnung des „Geo-Foyers Kalkturm Korbach“ im Jahr 2015 bestehen nunmehr insgesamt drei Einrichtungen dieser Art, zwei weitere sind in den Geopark-Regionen „Hochsauerland“ und „Wolfhager Land“ unmittelbar geplant. Fernerhin gibt es mittlerweile 22 Geo-Wanderpfade und 45 Geo-Infostationen. Weitere Einrichtungen wie das Info-Center an der „Grube Christiane“ in Diemelsee-Adorf, der Goldwelten-Claim in Edertal-Mehlen, die Geo-Infostube Im Ohl (Willingen-Usseln) und die insgesamt neun Besucherbergwerke, darunter drei im Hochsauerland, bereichern das vielfältige Angebot des Geoparks. Seit 2017 werden die Einrichtungen in einer „Geotouristischen Übersichtskarte“ beworben (-kostenlos erhältlich beim Geopark-Projektbüro/ Tel. 05631-954313). Ein Team von rund 20 ausgebildeten Geoparkführern/-innen bietet regelmäßig Wanderungen durch die heimische Erdgeschichte an, jährlich rund 80 Führungen, die im Schnitt von rund 500 Gästen frequentiert werden.

Aushängeschild und Lernort

Insgesamt hat das Projektbüro in den letzten fünf Jahren rund 139.000,- Euro aus Kreiszuwendungen in das Geopark-Projekt investiert. Der Hauptteil der Gelder floss in die Öffentlichkeitsarbeit und wurde für den Anschub von örtlichen Infrastruktur-Projekten verwendet. Durch die Beteiligung an den Hessentagen in Hofgeismar (2015) und in Korbach (2018) hat sich der Bekanntheitsgrad des Geoparks erheblich verbessert. Der Geopark habe sich, so Panek, unverkennbar zu einem weiteren „Aushängeschild“ der Region entwickelt. Die Arbeit des Projektbüros konzentriere sich seit letztem Jahr schwerpunktmäßig auf den Umweltbildungsbereich und in diesem Zusammenhang auf die Etablierung des Geoparks als „außerschulischen Lernort“. Hierzu wurde bereits seit 2014 das Projekt „Geopark-Schule“ ins Leben gerufen; es soll weiter ausgebaut werden. Außerdem wird der Geopark den „Geotopschutz“ zukünftig noch stärker ins Visier nehmen.

Personelle Situation kritisch

Die bisherige erfolgreiche Arbeit im Geopark werde vor allem von einem Netzwerk ehrenamtlicher Helfer getragen. Ohne dieses Netzwerk, das intensiv betreut und gepflegt werden will, sei der Geopark auf Dauer nicht existenzfähig, sagt Panek. Diese Netzwerkarbeit koste jedoch viel Zeit und Kraft. Das Projektbüro ist jedoch erst seit einem guten halben Jahr lediglich mit einer zusätzlichen halben Fachstelle besetzt. „Mit dieser schwachen Personaldecke kann ein Gebiet in dieser Größenordnung – 60-mal größer als der hessische Nationalpark Kellerwald – auf Dauer nicht vernünftig betreut werden.“ Viele gute Projekt-Ideen landen in der Schublade, weil die Kapazitäten fehlen, um sie umzusetzen. „Ich vermisse eine Wertschätzung unserer Arbeit und in der Personalfrage eine nachhaltige Unterstützung seitens des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Träger des Geoparks“, kritisiert Panek.

Zukunftsvisionen

Panek wünscht sich, dass Geoparks in Zukunft auch vom Land Hessen bzw. vom Land Nordrhein-Westfalen stärkere Unterstützung erfahren. Geoparks leisten wertvolle Beiträge im Geotopschutz, in der Regionalentwicklung und in der Umweltbildung. Diese Leistungen liegen im staatlichen Interesse und sollten demzufolge finanziell gefördert werden, ähnlich wie die Naturparke, die vom Land eine „Verwaltungskostenpauschale“ erhalten.

Zudem müsse die Fossilienfundstätte „Korbacher Spalte“ als potenzielles „UNESCO-Weltnaturerbe“ stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Das Projektbüro hatte dazu bereits die Erstellung einer „Machbarkeitsstudie“ angeregt.

Quelle: Projektbüro Nationaler GeoPark GrenzWelten

