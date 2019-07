Elisabeth-Klinik gehört zu den besten Krankenhäusern des Jahres

F.A.Z. – Institut wählt Bigger Krankenhaus in einer Kategorie auf Platz 35

brilon-totallokal: Insgesamt 403 Kliniken wurden jetzt vom F.A.Z. – Institut und dem IMWF-Institut für Management und Wirtschaftsförderung als “Deutschlands beste Krankenhäuser 2019” ausgezeichnet. Für die Studie wurden unter anderem Qualitätsberichte, Qualifikationen der Mitarbeiter, das Leistungsspektrum des Krankenhauses, aber auch die Ausstattung und nicht zuletzt Patientenfragebögen unter die Lupe genommen und ausgewertet.

Das Ergebnis: In der Kategorie (150-300 Betten) belegt die Elisabeth-Klinik bundesweit Platz 35.

“Diese Platzierung freut uns natürlich und spornt uns an. Wir achten sehr darauf, hohe Qualitätsstandards einzuhalten und unseren Mitarbeiter entsprechende Weiterbildungen zu ermöglichen und jegliche Unterstützung zu geben. Das wirkt sich auf die Zufriedenheit im Krankenhausalltag aus und überträgt sich auf unsere Patienten. Die Auszeichnung zeigt: Es ist der richtige Weg und den werden wir weitergehen”, so Geschäftsführer Frank Leber.

Auffällig ist, dass sich besonders viele Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft unter den Ausgezeichneten sind. Sie bleiben wichtige Garanten innerhalb der Gesundheitsversorgung, gerade ihnen wird von den Patienten großes Vertrauen entgegengebracht. Die Josefs-Gesellschaft, zu der auch die Elisabeth-Klinik gehört, ist ist ein katholischer Träger von Krankenhäusern, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in rund 50 Leistungsbereichen. Derzeit unterhält die JG-Gruppe acht Krankenhäuser in Ballungsgebieten und auf dem Land.

Hier der Link zur aktuellen Studie: :https://www.faz.net/asv/beste-krankenhaeuser/

Quelle: Ralf Hermann, Text Zeit

