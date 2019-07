Gemeinsam kreativ sein, auch bei Hitzefrei

Seit mehr als 6 Wochen treffen sie sich jeden Dienstag nach dem Unterricht und trotzen dabei selbst dem Hitzefrei. Die Schülerinnen und Schüler der Kreativ-AG der Sekundarschule Olsberg-Bestwig.

brilon-totallokal: Olsberg. Aufgeteilt in Standort und Thematik trafen sich über 15 Jugendliche nach der Schule, um am Schulstandort Olsberg in die Techniken des Raps einzutauchen und am Standort Bestwig, um die Kunst des Hip Hop Dance zu erlernen. Ergebnis dieser wochenlangen gemeinsamen Arbeit sind zwei einzigartige Performances, die die Jugendlichen eigenständig erarbeitet und kreiert haben.

Als Erste durften heute die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Sekundarschule Olsberg-Bestwig in den Genuss dieser Ergebnisse kommen. Auf ihrer Abschlussfeier traten neben dem Bürgermeister und der Schulband auch die Teilnehmer der Rap AG auf der Bühne auf und konnten zeigen, was sie über die letzten Wochen gelernt und einstudiert haben.

Auch Bürgermeister Wolfgang Fischer ist von dem Auftritt der Jugendlichen begeistert: “Verborgene Talente zu fördern ist eine Kunst – deshalb bin ich stolz darauf, dass sich unter den jungen Menschen aus Olsberg und Bestwig so viele tolle Talente versteckt haben und vor allem, dass es der LEADER Region mit ihrer Jugendkulturinitiative gelungen ist, diese Talente zu finden und sie so erfolgreich zu fördern.”

Als feierlichen Abschluss ihrer gemeinsamen AG Zeit treten die Teilnehmer des Rap und Hip Hop Workshops noch bei einem weiteren Event im Hochsauerland auf. Am 11.07. werden sie beim Jugendkultur-Festival der Sekundarschule Medebach-Winterberg am Standort Siedlinghausen auf der Bühne stehen, um die zahlreichen Schülerinnen und Schüler vor Ort mit ihren einstudierten Tanz- und Gesangseinlagen zu begeistern.

Initiiert wurde die Workshop Idee im Rahmen der Jugendkulturinitiative des Regionalvereins LEADER-Region Hochsauerland e.V., der mit Unterstützung des Ensible e.V. (Stützpunkt für Jugendkultur NRW) das Rap und Hip Hop Angebot an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig möglich gemacht hat. Gemeinsam möchten Sie mit Projekten wie diesen Jugendlichen im ländlichen Raum Plattformen und Möglichkeiten zur Auslebung und Entdeckung ihrer kreativen Interessen und Talente bieten.

Hannah Kath, Regionalverein LEADER-Region Hochsauerland e.V

