Schützenfest in Madfeld vom 13. bis 15. Juli 2019

Eröffnet wird das Fest am Samstagnachmittag mit den Ständchen für das Königspaar, die Jubilare, den Vorstand und die Offiziere

brilon-totallokal: Um 19 Uhr treten die Schützen am Scheuernplatz zur Abholung des Vogels an. Mit dabei ist erneut als Festmusik die Musikkapelle Meerhof. Im Umzug werden sie unterstützt durch den Tambourkorps Unitas Scharfenberg. Es folgt der traditionelle Stangenabend in der Schützenhalle. Der Sonntagmorgen beginnt um 9:15 Uhr mit dem Antreten zur Schützenmesse, die um 9:30 Uhr in der Schützenhalle zelebriert wird.

Im Anschluss an die Zeremonie wird Pfarrer Bernd Götze offiziell zum neuen Präses der Bruderschaft ernannt. Es folgen die Ehrungen langjährige Mitglieder und verdienter Schützen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft:

Anton Becker, Werner Decker-Hibbel, Johannes Kleine, Felix Mersmann, Lars Thiem, Jörg Voss

Für 40-jährige Mitgliedschaft:

Bernd Becker, Meinolf Bödefeld, Meinolf Bödefeld, Andreas Hester, Ludger Kemmerling, Sturmius Mörs, Gregor Otte, Hans-Rainer Schluer, Gisbert Schluer, Bertram Schlüter, Hubertus Schröder, Roland Schwarz, Heinz-Josef Siebers, Karl Smatloch, Dietmar Willeke

Für 50-jährige Mitgliedschaft:

Franz-Josef Amen, Willi Borghoff, Werner Fastabend, Willi Kemmerling, Hans-Georg Kramps, Werner Rudolf

Für 60-jährige Mitgliedschaft:

Franz-Josef Lange, Manfred Rogoll, Herbert Rudolf, Ferdinand Sprenger

Für 70-jährige Mitgliedschaft:

Heinrich Eikmeier

Der Sonntag steht besonders im Zeichen der Jubilare, die vor vielen Jahren König und Königin waren.

Die St. Margaretha Schützenbruderschaft gratuliert Heinz-Willi und Hildegard Willeke zum 25-jährigen Jubiläum, Marianne Becker zum 40-jährigen Jubiläum, Bernd Schulte und Elisabeth Amen (geb. Berlinger) zum 50-jährigen Jubiläum, Birgit Rudolf zum 60-jährigen Jubiläum sowie Thea Willeke (geb. Oberhoff) zum 65-jährigen Jubiläum.

Den Höhepunkt des Tages bildet um 14:30 Uhr der große Festzug mit dem amtierenden Königspaar Patrick Decker und Vivien Willeke.

Für die musikalische Begleitung sorgen die Musikkapelle aus Meerhof, der Musikverein Madfeld und der Tambourkorps Unitas Scharfenberg.

Nach dem Festzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Königstanz. Für die Kinder besteht am Nachmittag die Möglichkeit sich schminken zu lassen.

Erstmals findet das Vogelschießen der Jungschützen im Rahmen des „großen“ Schützenfestes statt. Nach dem Kindertanz, gegen 18 Uhr, wird der Nachfolger des amtierenden Jungschützenkönigs Marvin Hibbeln ermittelt.

Gegen 19 Uhr beginnt der Tanzabend für alle Festgäste.

Am Montagmorgen treffen sich die Schützen um 9:15 Uhr am Scheuernplatz, um das Königspaar Patrick Decker und Vivien Willeke ein letztes Mal in ihrer Amtszeit von zu Hause abzuholen.

Nach Ankunft in der Schützenhalle findet ab 9:30 Uhr das gemeinsame Schützenfrühstück statt, zu dem neben den Schützen auch alle Madfelderinnen und Madfelder sowie natürlich auch alle Feriengäste und Besucher willkommen sind. Bestimmt wird es auch das ein oder andere Glas Freibier geben.

Um 10:30 Uhr wird die Königin Vivien Willeke offiziell verabschiedet. Danach beginnt das Vogelschießen.

Gegen 14:30 Uhr erfolgt die offizielle Proklamation des neuen Schützenkönigs, der im Anschluss nach Hause gebracht wird.

Das neue Königspaar wird sich beim Festzug um 18:30 Uhr dem Schützenvolk zeigen. Nach dem Königstanz und dem Kindertanz folgt der Schützenball, mit dem das Fest sicherlich erst in den frühen Morgenstunden ausklingen wird.

Die Schützenbruderschaft lädt alle Schützenfestfreunde und Gäste herzlich nach Madfeld ein und wünscht allen Teilnehmern und Besuchern frohe und gesellige Schützenfesttage.

BU.: Königspaar 2018/19 Patrick Decker und Vivien Willeke

