Schulfest Engelbertschule Brilon

Die Kinder strahlten beim Schulfest der Engelbertschule mit der Sonne um die Wette

brilon-totallokal: Mehr als gut besucht war das Schulfest der Engelbertschule am Samstag 06.07.2019, das zusammen mit dem 15-jährigen Jubiläum der OGS bei bestem Sommerwetter stattfand. Auf die vielen Gäste wartete ein abwechslungsreiches Angebot aus Spiel, Spaß, Basteleien sowie Tanz- und Gesangseinlagen. Und auf der Schlemmermeile war für jeden Geschmack etwas dabei. Neben Softdrinks und Kaffee gab es Slusheis und drei leckere Cocktails (roter ENGEL, gelber BERT und coole SCHULE) für die durstigen Kehlen. Seinen Hunger konnte man an verschiedenen Ständen mit Hotdogs, Bratwurst und allerlei Heimathäppchen aus den verschiedenen Herkunftsländern der Kinder stillen. Ein reichhaltiges Kuchenangebot, Waffeln, Obstspieße und eine Candybar rundeten das kulinarische Angebot ab.

An vielen Ständen wurde gebastelt und gespielt und die Kreativität der Kinder kannte keine Grenzen. Beim Fahrradparcours der Verkehrswacht, dem Bobbycar- und Schubkarrenrennen oder auf der Hindernisstrecke war viel Geschick gefragt. Zu den besonderen Highlights zählte die mobile Skisprungschanze des Skiclubs Willingen, auf der die mutigen Kids annähernd Weiten erreichten, wie es sonst nur die DSV-Adler schaffen. Im Menschenkicker konnte man viele Talente beobachten, die man vielleicht später mal in einer der höheren Fußballligen wiedersehen wird.

Wie an vielen anderen Ständen auch, standen die Kids beim Pull-Rodeo an, um sich solange wie möglich auf dem Pferd zu halten, bevor es den anderen Kindern gelang, sie vom Pferd zu ziehen. Regen Zuspruch fand auch das Glücksrad, das mit weit über 300 gespendeten Preisen im Wert von rd. 1.600 € bereits vor Ende des Schulfests „ausverkauft“ war. Bei so vielen Preisen gab es natürlich keine Nieten. Fast ausnahmslos gelang es den Teams, die Aufgaben im Escape-Room in der vorgegebenen Zeit zu meistern und so wieder die anderen Angebote des Schulfests nutzen zu können.

Auch das Rahmenprogramm in der Turnhalle mit verschieden Gesangs- und Tanzeinlagen begeisterte die meist verwandten Besucher. Sei es der Tanz der albanischen Kinder in traditioneller Tracht oder aber die Kinder der 4. Klassen, die sich mit dem Lied „Goodbye“ von Sasha eine Woche vor Ferienbeginn symbolisch von der Grundschulzeit verabschiedeten.

Sehr zufrieden mit dem Schulfest sind die Organisatoren. Gutes Wetter, noch bessere Laune bei den zahlreich erschienenen Gästen, die Unterstützung und Einsatzbereitschaft der vielen Eltern, Lehrer und Kinder sorgten für ein rundum gelungenes Schulfest.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den Spendern und Sponsoren des Schulfestes, den vielen freiwilligen Helfern, aber besonders bei den Immer-da-Eltern, ohne die es nicht möglich wäre, ein Schulfest mit einem so großen Angebot auf die Beine zu stellen. Vielen lieben Dank.

Das nächste Schulfest findet in vier Jahren statt. Mal sehen, was die Schulgemeinschaft dann wieder auf die Beine stellt.

Bericht: Franz Heers (Schulpflegschaftsvorsitzender)

Quelle Text und Bild: Monika Aßheuer-Waller, Schulleiterin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon