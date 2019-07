Ademmer Creative Raumgestaltung richtete das 2. JAB Anstoetz Turnier der Saison 2019 aus

Wieder einmal fanden sich viele Golferinnen am 4. Juli ein, um am 2.Turnier der JAB Anstoetz Runde teilzunehmen.

brilon-totallokal: Hanni Ademmer hatte eingeladen und dem Ruf folgen alle immer gern. Zugleich wurde auch die Audi Eclectic mitgewertet. Es gab Punkte, Preise und einmal mehr einen wunderbaren Golftag.

Hanni Ademmer ließ es sich nicht nehmen und führte persönlich die Siegerehrung durch.

Bei gutem Wetter gab es gute Ergebnisse bei dem Spiel nach Stableford:

Bettina Hilkenbach gewann in der Klasse A mit 42 NP vor Birgitt Krämer mit 38 NP und Conny Bakhuys mit 37 NP.

In der Klasse B siegte Katja Stremme vor Gisela Gronau und Barbara Grünewald.

Den Bruttosieg mit 26 BP erspielte Rosi Baumann.

Der Sonderpreis Nearest to the line ging an Rosi Kolmberger und Longest drive sicherte sich Bettina Hilkenbach.

Eine Staffel fehlt noch im JAB Anstoetz Cup. Am 8.9. in der dritten Runde sind wir wieder dabei!

Quelle: Friederike Driller

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon