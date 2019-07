Heute: 19.30 Uhr live auf dem Marktplatz „Michael Jackson Tribute Live Experience“

„Michael Jackson Tribute Live Experience“ live auf dem Marktplatz

brilon-totallokal: Mit einer einzigartigen und originalen Show mit Weltklasseniveau startet am Donnerstag, 11. Juli 2019 um 19.30 Uhr der 22. Briloner Musiksommer auf dem Marktplatz. „Thematisch hatten wir so etwas noch nie in Brilon“, ist Thomas Mester, Leiter Brilon Kultour, begeistert. Zum zehnten Todesjahr des „King of Pop“ kommt die „Michael Jackson Tribute Live Experience“ auf den Marktplatz. Die zweistündige Show mit großer Band und Tänzerinnen war zuvor in vielen großen Städten wie im Leipziger Gewandhaus, Berliner Tempodrom, Circus Krone München, Meistersingerhalle Nürnberg, beim ZDF Fernsehgarten und bei „Wetten dass?!“, als es die Sendung noch gab, zu sehen. „Der Solist Sascha Padzdera gilt als weltbester Live-Tribute-Michael-Jackson-Interpret“, so Mester. „Das wird ein echter Kracher gleich zu Beginn.“ Die Fans dürfen sich freuen auf die Hits des „King of Pop“ mit viel Tanz, Emotionen und einer spielstarken Band.

Der 22. Briloner Musiksommer wird von BWT-Brilon Kultour veranstaltet und unterstützt von der Sparkasse Hochsauerland, der Warsteiner Brauerei, der Firma EGGER, den Briloner Stadtwerken, Peter Bergmann, Germeta und Afri-Cola. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von Oliver Czwikla-Werner. Und damit alle Besucher entspannt feiern können, steht für den Heimweg das „AnrufSammelTaxi“ (AST) der RLG unter der Telefonnummer 0 29 61/97 02 97 zur Verfügung.

Foto: Marcel Weisheit

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

