Sprechstunden der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

brilon-totallokal: Die Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Brilon bietet regelmäßig Außensprechstunden in Marsberg, Brilon und Bigge an; dazu werden Besprechungsräume in den Familienzentren vor Ort genutzt.

Zwei ausgebildete Fachkräfte (Frau Christiane Treeck, Dipl.-Psychologin und Herr Jürgen Leuther, Familientherapeut) bieten dort kostenlose Beratung an für Eltern/Stiefeltern, Familien, Kinder, Jugendliche, Erzieherinnen und andere Bezugspersonen von Kindern.

Für alle Angebote ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Anmeldungen für die Sprechstunden in Marsberg und Bigge nimmt ab sofort die Beratungsstelle in Brilon unter der Telefonnummer 02961/2489 entgegen.

Für die Sprechstunden in Brilon nimmt das Familienzentrum Lummerland Anmeldungen unter der Telefonnummer 02961/54500 entgegen.

Die nächsten Sprechstunden in Brilon:

Do, 26.09.2019 Familienzentrum Lummerland, Döselsberg 1, 59929 Brilon

Die nächste Sprechstunde in Bigge

Do, 05.09.2019 St. Martin-Familienzentrum, Bruchstr. 9 d, 59939 Olsberg

Die nächsten Sprechstunden in Marsberg

Mo, 02.09.2019 Casa-Magnus-Familienzentrum, Am Burghof 5,34431 Marsberg

Mo, 07.10.2019 Casa-Magnus-Familienzentrum, Am Burghof 5,34431 Marsberg

Mo, 04.11.2019 Casa-Magnus-Familienzentrum, Am Burghof 5,34431 Marsberg

Mo, 02.12.2019 Casa-Magnus-Familienzentrum, Am Burghof 5,34431 Marsberg

Quelle: Karin Kommoß, Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

