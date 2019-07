Erfolgreiche Prüfung der TVB Judoka

Kurz vor den Sommerferien wurde es für 19 Judoka ernst.

brilon-totallokal: Nach wochenlanger Prüfungsvorbereitung traten sie am 10.07.2019 in Brilon vor die Prüfer. Dabei musste jeder sein erlerntes Wissen (Fallschule, Wurf- und Bodentechniken in der Grundform sowie in der Anwendung) unter Beweis stellen. Die Aufregung, vor allem bei den jüngsten Judoka war sehr groß, zumal es ihre erste Prüfung war. Konzentriert zeigten alle Teilnehmer ihr Können und konnten sich am Ende über ihren nächst höheren Kyu-Grad freuen.

Weiß-gelb Gurt (8. Kyu)

Tim Haffner, Estelle Hess, Isabell Hess, Amelie Frigger, Violetta Holzer, Brian Vandraj

Gelb Gurt (7. Kyu)

Sabrina Schedel, Finja Drinhaus, Justus Kleinschnittger, Arne Schmelter, Henning Schmidt

Gelb-orange Gurt (6. Kyu)

Eduard Berlus

Orange Gurt (5. Kyu)

Maria Helene Urban, Erwin Berlus, Vitali Martell

Orange-grün Gurt (4. Kyu)

Laura Turley, Florian Loss, Edwin Berlus, Leonie Engelmann

Quelle: Tanja Adler, TV Brilon- Abteilung Judo

