Team-Fotoshooting im Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon

Am Mittwoch, den 17. Juli 2019 lädt die Stadtbibliothek von 15 bis 17 Uhr zum beliebten Sommerleseclub-Team-Fotoshooting ein

brilon-totallokal: Jedes SLC-Team ist herzlich willkommen. Am Donnerstag, den 18. Juli geht es bei der Veranstaltung „Wortsalat“ um kreatives Gestalten mit Texten, Wörtern und Bildern“. Vom Handlettering bis zum eigenen Bilderbuch kann in dieser Kreativwerkstatt alles gestaltet werden. Willkommen sind alle ab 8 Jahren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 10 Jahren können am Freitag, den 19.7. von 10 bis 13 und 15 bis 17 Uhr im Fotostudio der Bibliothek bei der Veranstaltung „Mein Lieblingsbuch – digital“ kreativ werden. Es ist für alle drei Veranstaltungen keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek-brilon.de

Quelle: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon