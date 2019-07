Kita St Elisabeth freut sich über 150 Gutschein

Seit vielen Jahren wird in den Kindertageseinrichtungen und Sportvereinen auf Initiative des KreisSportBundes des HSK und den Volksbanken im HSK das MIKE Sportabzeichen durchgeführt

brilon-totallokal: Ziel ist es, dem Bewegungsmangel im Kindesalter entgegenzuwirken und die Kinder frühzeitig für Sport und Bewegung zu begeistern.

Die Kinder absolvieren für das MIKE Sportabzeichen verschiedene Übungen aus den Bereichen Laufen, Werfen, Springen, Balancieren, Rollen, Wahrnehmung und Ernährung.

Die Übungen werden von den Einrichtungen frei gewählt und im Vorfeld mit den Kindern trainiert. Als Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen erhalten die Kinder eine Urkunde.

Die katholische Kita St. Elisabeth in Brilon führt seit Jahren das MIKE Sportabzeichen durch und war somit im Lostopf , um einen 150€ Gutschein für Sportgeräte zu gewinnen. Das Glück war auf ihrer Seite und Kitaleitung Frau Manuela Elias konnte den Gutschein aus den Händen des Mitarbeiters in der Volksbank Brilon in Empfang nehmen.

Mit ihr freuten sich Andreas Hester, stellv. Vorsitzender des Kreissportbundes und Katja Osenberg, Beraterin für die Bewegungskindergärten im HSK.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon