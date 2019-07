15 Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Lübke-Schule starteten am Samstag, den 15.06.2019 nach Dortmund, um dort an dem Projekt „Klasse! Wir singen“ teilzunehmen, welches an diesem Tag in der Westfalenhalle Station machte

brilon-totallokal: Auch einige Eltern begleiteten ihre Kinder zu diesem Event. Bereits viele Wochen vorher übten die Kinder in den Mittagspausen die Kinder- und Volkslieder in der Schule ein. Zusammen mit etwa 4000 anderen Kindern aus den Jahrgangsstufen 1-7 konnten sie diese dann in der gut gefüllten Halle vor mehreren tausend Zuhören vortragen. Angeleitet vom Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden und begleitet durch eine Live-Band, sorgte der stimmgewaltige Gesang für viele Gänsehautmomente.

Professionelle Beschallungs- und Lichttechnik sowie der Einsatz von Nebel und die Übertragung der Veranstaltung auf Großleinwände in der Halle untermalten diese Stimmung und hinterließen bei den Kindern einen bleibenden Eindruck. Durch das Einbinden der Zuschauer konnte auch das Publikum aktiv an dem Event mitwirken. Kurzweilig wurde die 90minütige Veranstaltung durch auf die Lieder abgestimmte Bewegungen und Tänze sowie diverse Showeinlagen. Überwältig und mit vielen schönen Erinnerungen ging es für die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Lübke-Schule dann wieder mit dem Zug zurück nach Brilon.

Quelle: Ramona Pape-Stuhldreier, Musiklehrerin Sekundarschule Brilon

