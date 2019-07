Kulturstrolche stellen im Briloner Rathaus aus

Kunstinstallation „Handgemacht“ orientiert sich am Hansemotto

brilon-totallokal: Das Motto „Hanse. Heimat. Handgemacht.“ der bevorstehenden 40. Internationalen Hansetage in Brilon inspirierte 67 Schüler der St. Engelbert Grundschule Brilon dieses in einer außergewöhnlichen Kunstinstallation künstlerisch umzusetzen. Die Ergebnisse sind noch bis zum 23. August 2019 im Foyer des Rathauses zu besichtigen.

Drei Klassen der Jahrgangsstufe 3 haben im März und April die Jugendkunst-schule e.V. in Bleiwäsche besucht und sich als „Kulturstrolche“ bewährt.

In drei Workshopgruppen mit jeweils etwa acht Kindern haben die Kulturstrolche unter der Anleitung von Andrea Haase mit den Händen einen warmen Farbteig auf über 2.50 m hohe Holzplatten aufgetragen, mal in Erdtönen, in passtellfarbenen Gelb- und Rottönen. Im frischen Farbteig haben sie ihre eigenen Spuren hinterlassen und Gegenstände wie Goldtaler (aus Schokolade), Seile und Fetzen von Säcken eingearbeitet. Gegenstände, die die alte Zeit der Hanse und des Handels symbolisieren. Die so entstanden 12 einzelnen Kunstwerke wurden zu drei großen Installationen montiert.

Im Töpferatelier von Vera Albrecht hat jedes Kind in kürzester Zeit eine Hand modelliert, die nun den Besuchern aus der Kunstinstallation heraus zu winken.

Das dritte Thema betrifft „Hände als Motiv vor der Kamera“. Unter der Anleitung von Alfons Steffens haben einige Kulturstrolche zum ersten Mal eine Profikamera in der Hand gehabt und damit die Hände ihrer Mitschüler fotografiert.

„Die Kinder waren so begeistert von ihrem Besuch in unserer Jugendkunstschule, dass sie am liebsten geblieben wären und auf jeden Fall wiederkommen wollen. Das freut uns natürlich. Denn auch uns hat es Spaß gemacht, mit den Kulturstrolchen so ein tolles Kunstwerk herzustellen, dass jetzt auf viele Besucher im Rathaus-Foyer in Brilon wartet,“ so Alfons Steffens, Dozent und Vorstandsmitglied der Jugendkunstschule Bleiwäsche e.V.

Das Projekt „Kulturstrolche“ wird von BWT – Brilon Kultour koordiniert und wird gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh.

BU.: 67 Kinder eröffnen mit Thomas Mester (BWT Brilon Kultour), Vera Albrecht (Töpferatelier) und Alfons Steffens (Jugendkunstschule Bleiwäsche e.V.) die Ausstellung mit ihren handgemachten Werken zum Motto der Hansetage.

Fotos: Christoph Kloke / Brilon Kultour

BU.: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon