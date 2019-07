Neues Königspaar in Madfeld

Frederick Brune & Laura Spiekermann

brilon-totallokal: Die Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld 1853 e.V. hat heute Vormittag ihr neues Königspaar ermittelt. In einem kurzen aber intensiven Wettbewerb zwischen Frederick Brune, Michael Schumacher, Frank Willeke und einigen sporadischen Schützen hat Frederick Brune mit dem 123. Schuss den hölzernen Aar um 11:55 Uhr von der Stange geholt.

Der 26-jährige Industriemechaniker beim Steinbruchbetrieb SHI in Bleiwäsche ist Fähnerich der 1. Fahne unserer Bruderschaft. Neben dem Schützenverein engagiert er sich auch als Oberfeuerwehrmann bei der Löschgruppe Madfeld. Zur Königin erkor er Laura Spiekermann (24 Jahre).

Laura arbeitet als kaufmännische Angestellte bei HSK Schulte Duschkabinen in Olsberg und ist die Kassiererin des Madfelder Musikvereins. Vizekönig ist Frank Willeke, der sich zuvor auch die Krone gesichert hat.

Den Apfel ging an Markus Frese.

Die ehemalige Schützenkönigin Vivien konnte mit einem gezielten Treffer bei ihrem Ehrenschuss das Zepter ergattern. Vorstand und Offiziere gratulien dem neuen Königspaar Frederick und Laura von Herzen und freuen sich auf das Jahr ihrer Regentschaft. Bereits am Vortag fand das Vogelschießen der Jungschützen statt. Darius Bödefeld beerbt Marvin Hibbeln und ist somit Madfelds Jungschützenkönig 2019/20. Auch an ihn herzlichen Glückwunsch.

BU.1: Königspaar 2019/20 Frederick Brune und Laura Spiekermann

BU.2: Jungschützenkönig 2019/20 Darius Bödefeld

