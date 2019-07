Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte ist bestens gerüstet für ihr traditionelles Schützenfest, welches vom 27. bis 29. Juli auf dem Annaberg gefeiert wird.

brilon-totallokal: Wülfte. Zum Auftakt werden die Wülfter Schützen am Samstag, 22.Juli, um 16:30 Uhr an der Schützenhalle antreten. Nach dem Abholen der Fahnen wird der Vogel aufgesetzt. Mit den Klängen des Musikvereins Messinghausen und des Spielmannszugs Wülfte werden die Ständchen am Samstagabend dargebracht. Nach dem Eintreffen in der Schützenhalle werden die Jubelkönige- und Königinnen geehrt. Geehrt werden dieses Jahr Thomas Kraft und Cornelia Flock (25 Jahre), Rüdiger Bange (†) und Lidwina Vörding (40 Jahre), Josef Jochheim (†) und Maria Wiggenbrock (50 Jahre) sowie Friedel Stahl (†) und Helga Bork (†) (60 Jahre). Im Anschluss startet der traditionelle Festball am Stangenabend.

Der zweite Festtag beginnt um 9:00 Uhr mit dem Schützenhochamt, welches bei entsprechender Witterung im Dorfpark am Ehrenmal gefeiert wird. Der Musikverein Messinghausen wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Nach der anschließenden Gefallenenehrung folgt das traditionelle Frühschoppenkonzert vom Spielmannszug Wülfte und dem Musikverein Messinghausen.

Höhepunkt wird am Sonntagnachmittag um 15:00 Uhr der große Festumzug sein, welcher vom amtierenden Königspaar Christian und Kirsten Niggemeier angeführt wird. Nach der Parade am Dorfplatz findet der Königstanz in der Schützenhalle statt. Im Anschluss wird den Besuchern Kaffee und Kuchen angeboten. Um 18:00 Uhr können sich die Kleinen beim Kindertanz vergnügen. Der große Festball wird um 20:00 Uhr durch den Tanz der ehemaligen Königspaare feierlich eröffnet.

Der Montag beginnt um 9:00 Uhr mit der Schützenmesse in der St. Anna Kapelle. Auf das traditionelle Schützenfrühstück folgt um 10:30 Uhr das Vogelschießen. Nachdem der neue König ermittelt ist, soll nach der Proklamation kräftig gefeiert werden. Am Abend um 18:00 Uhr präsentiert sich das neue Königspaar im Festzug und anschließend beim Königstanz in der Halle. Der Festball am Abend bildet den Abschluss der drei Festtage der St. Anna Schützen.

Die Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte bittet alle Dorfbewohner und Schützenbrüder sich an den Vorbereitungen und Feierlichkeiten zu beteiligen, um den Gemeinschaftssinn in unserem Ort zu fördern. Die Häuser sollten nach Möglichkeit während des Schützenfestes beflaggt werden.

BU.: Königspaar 2018-19 Christian und Kirsten Niggemeier

Quelle: Christian Göke, Schriftführer Schützenbruderschaft St. Anna 1828 Wülfte

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon