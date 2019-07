Brilon natürlich: „Erlebnis Erdgeschichte“ am 19.07.2019 um 14.00 Uhr

Start am 19.07.2019 um 14.00 Uhr ab Parkplatz /Infopunkt – gegenüber von Landgasthof „Haus Gruß“

brilon-totallokal: Wer spannende Einblicke in die Erdgeschichte und wunderbare Ausblicke auf die mittelalterliche Hansestadt Brilon und auf die durch Kalkkuppen geprägte Briloner Landschaft erleben möchte, ist auf dieser Exkursion zum Briloner Vulkanberg genau richtig.

Während unseres Aufstiegs zum „Geologischen Sprung“ im Geopark Grenzwelten bekommen wir einen Einblick in die Welt der Vulkane, wie diese vor ca. 350 Mio. Jahren in den devonischen Meeren zum Ausbruch kamen. Welche Phänomene geben uns heute Hinweise auf diese Vergangenheit, wie ist dieses Vulkangestein zusammengesetzt …?

Ebenfalls haben wir einen Super-Ausblick auf unsere Korallenriffe, die teilweise auch unterhalb des Vulkanberges abgebaut werden. Es begegnen uns also zwei Zeitzeugen aus dem Erdzeitalter Devon von vor ca. 350 Mio. Jahren und diese Gesteine nehmen wir im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe; also bringt gern eine Lupe mit. Nebenbei erfahrt Ihr von der Waldpädagogin und Geoparkführerin Apollonia Held-Wiese auch Wissenswertes über große und kleine Pflanzen am Wegesrand. Am Zielpunkt ist mehr als Staunen angesagt; die höchsten Berggipfel des Rothaargebirges sind sichtbar und wir können weit übers Land schauen…

Wir starten am 19.07.2019 um 14.00 Uhr ab Parkplatz /Infopunkt – gegenüber von Landgasthof „Haus Gruß“, Am Hängeberg 1, Brilon – (Nähe Kreuzung B251/L870 am Ortsausgang von Brilon Richtung Brilon-Wald/Willingen).

Wer ein Fernglas besitzt, kann dieses auch gern mitbringen, sowie eine kleine Rucksackverpflegung. Gutes Schuhwerk und entsprechende Kleidung versteht sich von selbst.(Die Strecke ist nicht für Kinderwagen geeignet)

Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten eine Freikarte für die geologische Abteilung des Museums Haus Hövener um sich im Nachhinein nochmals über die Gesteine der Briloner Hochfläche zu informieren, denn dort kann man alle vorkommenden Gesteine, teilweise mit fossilen Abdrücken, bewundern.

Also meldet Euch bei der BWT unter Tel.-Nr. 02961-96 99 0 gern an.

Quelle: Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon