RadWerk Upland e.V. / Ergebnisse Rennsportwochenende

Maxim Roor und Sven Pollack bei der Bundesliga-Nachwuchssichtung in St. Ingbert

brilon-totallokal: Am letzten Wochenende fand die Bundesliga-Nachwuchssichtung in St. Ingbert statt. Sven Pollack gelangen auf der anspruchsvollen 370 Meter langen Slalomstrecke zwei sehr gute Läufe. Im Training noch gestürzt, fuhr er motiviert und selbstbewusst mit kalkulierbarem Risiko in die schwierigen Passagen. Mit sieben Sekunden Rückstand auf Platz drei stand nach zwei Läufen ein grandioser fünfter Platz zu Buche, der für das Cross Country-Rennen am nächsten Tag erstmalig die erste Startreihe bedeutete.

Maxim Roor kam nach langer Verletzungspause ins Rennen zurück, haderte aber etwas mit dem schwierigen Kurs. Ihm gelang mit Platz 29 von 60 gestarteten Fahrern ein guter Lauf.

So mancher „Endurist“ hätte auf dieser Strecke seinen Spaß gehabt, die Jungs und Mädels knallten mit Hardtails die nachweislich schwierigste Strecke der Nachwuchssichtung hinunter.

Ein großer Dank geht an Björn Karin, Bike Therapy Brilon, für die tolle Vorbereitung auf dieses Event.

Nunmehr wird in die verdiente (Renn-) Sommerpause gestartet – natürlich nicht ohne Bike.

BU.: Sven Bundesliga Nachwuchssichtung St. Ingbert

Bilder: Verein / Sportler

Quelle: RadWerk Upland e.V., i.A. Marion Pollack, Vorstand

