Kinder und Jugendliche proben begeistert in der Manege

Zirkusvorstellungen am Samstag, 20. Juli

brilon-totallokal: „Der Zirkus ist in der Stadt!“ Nicht irgendeiner, sondern der Zirkus ZappZarap. Und die Stars in der Manege sind 50 Kinder- und Jugendliche aus Brilon und Umgebung, die seit Mittwoch für zwei öffentliche Vorstellungen am Samstag, 20. Juli um 13 und 15 Uhr begeistert im Bürgerzentrum Kolpinghaus trainieren und proben.

Für die 6 bis 14-jährigen Nachwuchsartisten ist es „ein super Start“ in die Sommerferien und ein außergewöhnliches Erlebnis, unter fachlicher Anleitung spielerisch artistische und akrobatische Kunststücke einzustudieren. Jedes Kind wird entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten und Interessen, in die Vorbereitungen der Zirkusshow eingebunden. Kannst nach dem Motto „Kannst Du nicht war gestern!“

Das pädagogische Zirkusprojekt mit dem Ferienzirkus „Zapp Zarap“ findet zum 3. Mal in Brilon statt und zeigt seinen Höhepunkt am Samstag, 20. Juli 2019 mit gleich zwei Vorstellungen. Um 13.00 Uhr und 15.00 Uhr präsentieren die 50 Kinder aus Brilon, Olsberg, Rüthen und Borchen im Bürgerzentrum Kolpinghaus ihre künstlerischen, akrobatischen und humorvollen Kunststücke, welche sie in Workshops in den Tagen zuvor gelernt haben. Der Eintritt zu den Vorstellungen beträgt 5 Euro pro Person an der Tageskasse (keine Ermäßigungen/kein Vorverkauf). Getränke und Popcorn werden vor Ort angeboten.

Das Projekt wird veranstaltet von BWT Brilon Kultour in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Delp-Haus Brilon und unterstützt von der Volksbank Brilon Büren Salzkotten.

