Sommerfest der TSC Olsberg Kinder- und Jugendgruppen

die Jugend feierte 35 Jahre TSC

brilon-totallokal: Der Tanzsportclub Olsberg feiert in diesem Jahr sein 35- jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass fand am Sonntag, den 07 Juli 2019 das Sommerfest der Kinder- und Jugendabteilung statt. Der Einladung ins sommerliche dekorierte Tanzstudio folgten ca. 40 Erwachsene und 40 Kinder. Die Kinder- und Jugendgruppen präsentierten den Zuschauern ihrer aktuellen Choreografien. Den beiden Jugendtrainerinnen Nora Hertwig und Nicole Köster ist es besonders wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen immer wieder die Möglichkeiten bekommen ihre Tänze vor Publikum zu zeigen. Dadurch sammeln die Kinder ganz unterschiedliche Erfahrungen, wie zum Beispiel die Stärkung des Gruppengefühls, ein Gefühl für Musik und die dazu entsprechende Bewegung zu entwickeln, lernen sich räumlich zu orientieren durch verschiedene Aufstellungen und stärken durch die Auftritte natürlich auch ihr Selbstbewusstsein.

Beim Sommerfest wurde aber nicht nur getanzt. Viele der Besucher brachten etwas für das Buffet mit. Es entstand eine vielfältige Mischung aus herzhaften und süßen Speisen. Das Buffet wurde nach der ersten Tanzrunde von den Zuschauern und TänzerInnen „gestürmt“.

Nach der kleinen Essenspause wurde es wieder Zeit für etwas Bewegung. Aus diesem Grund starteten die Trainerinnen einen Gruppentanz mit allen Besuchern egal ob klein, groß, alt oder jung, männlich oder weiblich einzustudieren. Nach kurzer Anleitung der Tanzschritte wurde dann direkt mit Musik darauf los getanzt. Ein voller Erfolg, hatten doch die Kinder Freude daran zu sehen, wie Mama oder Papa sich beim Tanzen anstellen.

Die Kinder- und Jugendgruppen gehen jetzt auch erstmal in die Sommerferien. Nach den Ferien bereiten sich dann alle Gruppen auf den Auftritt beim HSK-Tanzfestival am 23.11.2019 in der Konzerthalle Olsberg vor.

An dieser Stelle sei den beiden Trainerinnen Nicole und Nora für ihre unermüdliche, kreative Arbeit gedankt.

Weitere Infos unter: www.tsc-olsberg.deoder per Mail an: jugendwartin@tsc-olsberg.de

Quelle: Frank Mäkel, Pressewart des TSC Olsberg

