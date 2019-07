Kurs auf die Montgolfiade

Sonderkrüge und Pins mit Kompass-Motiv

brilon-totallokal: Glück ab und gut Land: Mit Vorfreude auf die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) präsentiert Warsteiner die neuen Sonderkrüge und Pins mit dem Jahreslogo 2019.

Seit 2001 bringt das Team der WIM jährlich einen Sonderkrug heraus, den das neue Jahreslogo ziert. „In jedem Jahr kommen Ballonteams aus aller Welt nach Warstein. Die Flaggen repräsentieren beispielhaft Länder, aus denen Ballonpiloten 2018 angereist sind. Wir freuen uns, auch dieses Mal viele internationale Ballöner begrüßen zu dürfen“, sagt Uwe Wendt von der WIM. 2019 hat das Logo die Form eines Kompasses:

„Einen Heißluftballon kann man nicht so einfach steuern. Die Ballonpiloten behalten stets die Orientierung. Mit viel Fingerspitzengefühl fahren sie durch die verschiedenen Luftschichten – dabei bestimmt die Höhe Geschwindigkeit und Fahrtrichtung“, erklärt Wendt. Zudem findet sich das Kompass-Motiv auf den Jahrespins. Die Krüge und die Jahrespins sind, nur so lange der Vorrat reicht, auf der 29. WIM vom 30. August bis 7. September erhältlich. Auch in diesem Jahr gibt es auf der WIM die Möglichkeit, bei der Pin-Tauschbörse mit anderen Sammlern zusammenzukommen.

