Auf den Spuren von Annette von Droste-Hülshoff um die Alme-Quellen

brilon-totallokal: Alme. Die ALME AG lädt am Sonntag, 04. August zu einem unterhaltsamen literarischen Spaziergang um die Alme-Quellen auf den Spuren von Annette von Droste-Hülshoff ein.

Während der Reisen zu Ihren Verwandten im Sauerland in Gevelinghausen und Bruchhausen besuchte die Droste auch Alme und beschrieb danach Alme und das Alme-Quellgebiet. Ihre romantisierenden Beschreibungen wurden im ersten Reiseführer Westfalens „Das malerische und romantische Westphalen“ von Levin Schücking veröffentlicht. Unter anderem schreibt sie: „… man muss dieses Thal, in dem sich Wildheit und Reiz in einem so seltenen Grunde verschmelzen, eigentlich gesehen haben, wer kann den Eindruck dieser düstern und doch so belebten und blumigten Schluchten wiedergeben?“

Die kleine Wanderung, über ca. 2,5 km ohne größere Steigungen unter Führung von Wolfgang Kraft startet um 14:00 Uhr am Almer Entenstall (Untere Bahnhofstraße).

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Projektes „Spiritueller Sommer“ des Netzwerkes „Wege zum Leben. In Südwestfalen“ angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen bei Wolfgang Kraft (0160 91546 858)

Quelle: Wolfgang Kraft

