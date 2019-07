Feuerwehr Brilon

Der Löschzug Brilon lädt ein zum Wandertag (28.Juli 2019)

brilon-totallokal: Der Löschzug Brilon lädt ein zum Wandertag durch den Briloner Stadtwald. Ob groß oder klein, ob ausdauernd oder nur Spaziergänger, für jeden gibt es ein Angebot.

Die ausdauernden Wanderer treffen sich um 9:30 Uhr am Feuerwehrhaus in Brilon, Grimmestraße 26. Von dort werden die Wanderer zum Ausgangspunkt gefahren. In einer etwa 2,5 stündigen Wanderung geht es bergauf und bergab durch den Stadtwald. Am Endpunkt stehen schon die Fahrzeuge bereit und bringen alle Wanderer zum Ausgangspunkt zurück.

Speziell für Familien bieten wie eine kleine Wanderung um 11 Uhr an. Die Wanderung ist auch für Kinderwagen geeignet! Wie schon bei der ersten Tour werden alle Teilnehmer zum Ausgangspunkt gebracht und am Ende auch wieder abgeholt.

Am Feuerwehrhaus kann man sich dann ausgiebig stärken und noch ein paar gemütliche Stunden verbringen.

Der Löschzug Brilon freut sich über viele Einheimische, Freunde und besonders Feriengäste die unser Angebot annehmen und mit uns den Tag in der Natur verbringen.

Quelle: Marc Heines, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

