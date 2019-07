Beim Bilderbuchkino am Donnerstag, den 01. August 2019,zeigt die Stadtbibliothek Brilon eine Bildergeschichte vonJujja Wieslander und Sven Nordqvist. Sie heißt: „Mama Muh fährt Boot“.

brilon-totallokal: Und darum geht es: Ein ruhiger Sommertag und am See mit Booten spielen? Viel zu öde für die Krähe: Sie will ein Rennboot. Also schnappt sie sich das Ruderboot des Bauern, befestigt daran Mama Muhs Fahrradschlauch als Propeller – und schon soll es losgehen!

Doch was dann tatsächlich losgeht, ist für alle ganz schön überraschend!

Wie immer beginnt das Bilderbuchkino um 15.30 Uhr.

Wegen der großen Nachfrage für das anschließende Basteln möchten wir Sie bitten, sich anzumelden, damit wir besser planen können und genügend Material zur Verfügung stellen können.

Bei jedem Bilderbuchkino-Besuch gibt es einen Stempel in eine bei uns erhältliche Stempelkarte und bei 10 gesammelten erwartet die Kinder eine kleine Überraschung!

Zum Vorlesen selbst ist keine Anmeldung nötig.

Anmeldungen (zum anschließenden Basteln) bitte unter Tel.: 02961/794-460.

