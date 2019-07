Verkehrsunfall auf der B 7 am Rösenbecker Kreuz

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat bei einem Verkehrsunfall auf der B 7 eine Frau aus ihrem PKW befreit. Gegen 10:00 Uhr waren am Rösenbecker Kreuz zwei PKW zusammengestoßen, vier Personen wurden verletzt. In einem PKW befand sich eine 36-jährige Frau und ein 15-jähriges Kind. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, die Frau leicht verletzt. Der andere PKW schleuderte an den Rand eines Maisfeldes. Hier wurde der 42-jährige Fahrer leicht verletzt, seine 35-jährige Beifahrerin verletzt im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr öffnete die Tür mit hydraulischem Rettungsgerät und befreite die 35-Jährige. Sie wurde ebenfalls mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahme streute die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel ab und unterstütze die Räumung der Unfallstelle.

Die Löschgruppen Thülen, Rösenbeck, Alme und Nehden sowie der Löschzug Brilon waren mit 30 Einsatzkräften rund eine Stunde vor Ort. Das Rösenbecker Kreuz und die B 7 waren für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Auf der Anfahrt blockierten mehrere Fahrzeuge die als Rettungsgasse notwendige Gegenspur, da sie im Stau wendeten. Die Anfahrt von Rettungsdienst und Feuerwehr verzögerte sich daher.