Der große Gewinn…

brilon-totallokal: „Yamaha behauptet, dass Ihr es in dieser Woche (6. – 11.05.19) nicht schafft, an einem dieser Tage bei music world brilon ein musikalisches Ständchen mit mindestens 12 Musikern darzubringen.“ Dieser Herausforderung stellte sich die Bläserklasse aus Hoppecke unter der Leitung von Silvia Schröder. Am 8. Mai fuhren sie nachmittags nach Brilon und zeigten ihr Können vor einigen Mitarbeitern und dem Inhaber Meinolf Kahrig. Nach einem Getränk und Rundgang durch das Geschäft ging es wieder zurück, während das Los „Bläserklasse aus Hoppecke“ in der Lostrommel landete. In der folgenden Woche erfolgte die Ziehung der 3 Gewinne.

Groß war die Freude als es hieß: „Ihr habt den 3. Preis gewonnen – einen 250€ – Gutschein für ein Grillfest!“ Am 28.06. war es nachmittags so weit: Gottfried Meyer, der Repräsentant für “BläserKlassen” der Firma Yamaha sowie Martin Düring von der Firma “music world Brilon” waren pünktlich um 15 Uhr in Hoppecke zur Stelle, um die Kinder und einige Erwachsene mit Leckereien vom Grill und kühlen Getränken und Eis zu versorgen.

Nachdem man sich gestärkt hatte, packten die Kinder nochmal ihre Instrumente aus und stellten ihr Können unter Beweis – so wie sie es schon bei music world gemacht hatten. Dank der Firmen Yamaha und music world brilon sowie der Hoppecker Bläserklasse wurde ein wunderschönes Grillfest in Hoppecke gefeiert.

