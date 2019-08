Gleich 3 x Kino unterm Sternenhimmel

Die Sparkasse Hochsauerland veranstaltet das große KINOSTAR Openair Festival 2019 …

brilon-totallokal: Mit der Mega-Riesenkinoleinwand geht’s in diesem Sommer wieder auf große Tour. Die Sparkasse Hochsauerland veranstaltet in Kooperation mit dem Kino Willingen das große KINOSTAR Openair Festival 2019. Mehr als 45 Filme sind in den vergangenen Jahren an den unterschiedlichsten Orten unter freiem Himmel gezeigt worden und lockten mehr als 16.000 Besucher. Das erfolgreiche Format geht in diesem Jahr weiter: Die Openair-Kino-Tournee läuft im August auf dem Markplatz Medebach, Marktplatz Hallenberg und Rathausplatz Bestwig.

Filmbeginn ist jeweils gegen 21.00/21.30 Uhr (nach Einbruch der Dunkelheit). Ab 20 Uhr haben die Bewirtungsstände bereits geöffnet und alle Gäste können sich bei guter Musik dann schon auf den Film einstimmen. Bewirtet werden die Veranstaltungen vom Jugendförderkreis des TUS Medebach, dem FC Nuhnetal Hallenberg und von Kulturpur in Bestwig e. V. Der Eintritt ist an allen Abenden frei.

Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 08. August – Marktplatz Medebach: Aladdin

Freitag, 09 August – Marktplatz Hallenberg: Pets 2

Samstag, 10. August – Rathausplatz Bestwig: Bohemian Rhapsody

Zu den Filmen:

Aladdin / Fantasy, Abenteuer, USA 2019

Der Straßendieb Aladdin (Mena Massoud) macht am liebsten mit seinem Affen Abu die Straßen von Agrabah unsicher. Auf den Basaren der Stadt ist kein noch so wertvoll aussehender Gegenstand vor ihm sicher. Doch er möchte dieses Leben als kleiner Gauner gerne hinter sich lassen, da er der festen Überzeugung ist, zu etwas Größerem bestimmt zu sein. Bei seinen Streifzügen lernt er eines Tages die Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennen. Um sich in der Öffentlichkeit unerkannt bewegen zu können, verkleidet sich die Prinzessin und hat so auch die Möglichkeit, mit den Bewohnern ihrer Stadt in Kontakt zu treten. Nachdem sich Aladdin unsterblich in sie verliebt, setzt er alles daran, sie wiederzusehen – und das ist gar nicht so einfach. Er wird schließlich bei dem Versuch, die Mauern ihres Palastes zu überbrücken, erwischt und landet kurzerhand im Kerker. Da tritt der zwielichtige Jafar (Marwan Kenzari) auf den Plan. Denn der bietet Aladdin an, ihn zu befreien, wenn er ihm im Gegenzug die berühmte Wunderlampe aus einer sagenumwobenen Höhle stiehlt. Doch der Großwesir denkt gar nicht daran, sein Versprechen einzuhalten. Er will nur an die Lampe kommen, damit sie ihm die nötige Macht verleiht, um das Land an sich zu reißen und als alleiniger Herrscher darüber regieren zu können. FSK ab 6 freigegeben.

Pets 2 / Animation, Familie, USA 2019

Kaum verlassen die Menschen früh morgens ihr Zuhause, um in die Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen zu gehen, geht es in ihren Wohnungen auch schon drunter und drüber – denn dann haben ihre tierischen Mitbewohner sturmfrei. Hund Max (gesprochen von Jan Josef Liefers) und seine Kumpanen haben allerdings nicht nur Spaß, sondern auch neue Sorgen, als im Tumult der Großstadt sowie beim Familienurlaub auf dem Land ein Menschensprössling gehütet werden soll. Und als wäre das noch nicht genug, verliert die Spitz-Dame Gidget (Jella Haase) auch noch Quietschebienchen, Max‘ über alles geliebtes Spielzeug, an eine Horde neurotischer Katzen! Während sie sich auf eine gefährliche Undercover-Rettungsmission begibt, will auch Kaninchen Snowball (Fahri Yardım) für das Gute eintreten. Als Superheld Captain Snowball hat er es sich gemeinsam mit Shih-Tzu Daisy (Senna Gammour) zum Ziel gesetzt, einen weißen Tiger aus den Fängen eines fiesen Zirkusbesitzers zu befreien. FSK ab 0 freigegeben.

Bohemian Rhapsody / Biografie, Drama, USA 2018

FSK ab 6 freigegeben

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury (Rami Malek) und seine Bandmitglieder Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello) die Band Queen. Schnell feiern die vier Männer erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie Mercury, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt und aus dem heutigen Tansania stammt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen… FSK ab 6 freigegeben

Filmposter:

Aladdin ©Copyright 2019 Disney Enterprises, Inc.

Pets 2 ©Copyright 2019 UNIVERSAL STUDIOS

Bohemiman Rhapsody ©Copyright Twentieth Century Fox

Foto Veranstaltung:

Medebach, Hallenberg ©Karl-Heinz Tielke

Bestwig ©Kulturpur in Bestwig e. V.

