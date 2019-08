brilon-totallokal: Olsberg. Die Sommerferien sind Lese- und Erlebniszeit – und zwar in der Stadtbücherei Olsberg. Beim Sommerleseclub gibt es spannende Veranstaltungen zum Mitmachen und Spaß haben.

Book Magic – Team Fotoshooting Lieblingsbuchan den Freitagen 9. und 16. August, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr

Beim Team-Fotoshooting zaubert das Team der Stadtbücherei Olsberg die Leseclubteilnehmer in Gruppen oder auch einzeln mit Green-Screen-Technik in die jeweilige Lieblingsgeschichte. Für ein tolles Ergebnis hat das Büchereiteam etwa 20 verschieden Hintergründe vorbereitet und zahlreiche Perücken, Hüte, Umhänge, Zauberstäbe und Hexenbesen für eine stilechte Verkleidung organisiert. Die Fotos werden direkt im Postkartenformat auf Fotopapier ausgedruckt und können im Leselogbuch eingeklebt werden. Für das coolste Team-Foto gibt es auf der Abschlussparty am 6. September einen Leseoskar! Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich.

BöWi erzählt – die Geschichte vom geheimnisvollen Ritter Namenlosam Mittwoch, 14. August, um 14.30 Uhr

Cornelia Funke hat sie geschrieben, Petra Böhler-Winterberg erzählt sie – die spannende Geschichte vom geheimnisvollen Ritter Namenlos. Eine tolle Bilderbuchgeschichte für starke Mädchen und clevere Jungs im Vor- und Grundschulalter. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

