Südwestfalen greift mit Hilfe von EU Mitteln wieder nach den Sternen

Peter Liese informiert sich über Stand der Regionale 2025

brilon-totallokal: Die Region Südwestfalen greift auch mithilfe von EU Mitteln wieder nach den Sternen. Unter der Überschrift „digital – nachhaltig – authentisch“ planen die fünf Kreise und 59 Kommunen in Südwestfalen die Region für die Digitalisierung fit zu machen. Bei der letzten Regionale 2013 kamen etwa 30 Millionen Euro an Unterstützungsmitteln über den Europäischen Regionalfond (EFRE). Bei einem Gespräch in der Südwestfalen Agentur in Olpe informierte sich der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese über den Stand der Projekte und die notwendige Finanzierung. Peter Liese kämpft in Brüssel dafür, dass die Unterstützung aus dem europäischen Haushalt 2025 in gleicher Größenordnung wie beim letzten Mal stattfindet.

„Und wir sind dabei auf einem gutem Weg, weil der Haushaltskommissar Oettinger zwar Kürzungen im Bereich der Regionalförderung vorgesehen hat, diese werden aber in anderen Bereichen Deutschlands und Europas stärker durchschlagen als in Nordrhein-Westfalen. Außerdem hat Oettinger, was ich sehr unterstütze, vorgeschlagen Regionen und Länder die Flüchtlinge aufgenommen haben, stärker zu unterstützen, als solche die dies nicht getan haben. Dies hilft uns bei der Finanzierung der Projekte“, so Liese. Der Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur Hubertus Winterberg skizzierte ausführlich die fünf Projekte die bereits den zweiten Stern erhalten haben .

Dies sind die Projekte „DigiMath4Edu“, “Digitaler Wissenscampus Iserlohn“, “Blockchain für die SupplyChain“, die “Sauerland-Box” und das Projekt “SWF X – Die vernetzte Digitalkompetenz Südwestfalens“. „Die Beteiligten waren sich einig, dass die Projekte unsere Region für die Zukunft fit machen.“

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon