Neue Kurse der VHS Brilon im August

Rücken-Yoga-Workshop

brilon-totallokal: Dieser VHS-Workshop richtet sich an Anfänger und Geübte gleichermaßen und vermittelt Körperübungen (Asanas) für den Rücken. Diese sind eingebettet in einer Anfangs- und Endentspannung. Die Körperübungen werden in Verbindung mit dem Atem langsam und achtsam ausgeführt, dadurch wird die Muskulatur gedehnt und zugleich gekräftigt. Nach jeder Übung folgt eine kleine Zwischenentspannung, damit Stress abgebaut und Entspannung eintreten kann.

Der Workshop findet am Freitag, den 6. September, von 18:30-21:30 Uhr im VHS-Haus statt.

Babysitter-Kurs

Dieser Kurs vermittelt zukünftigen „Babysittern“ die wichtigsten Tipps im Umgang mit Babys und Kleinkindern. Es werden Themen wie Spiel- und Bewegungslieder, richtige Pflege des Kleinkindes, Unfallverhütung sowie gesunde Ernährung für Kinder behandelt. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind ist Teil des Kurses. Der Kurs beginnt am 5. September und findet an drei Donnerstagen jeweils von 18:00-19:30 Uhr in der AWO-KITA Lummerland statt. Der Erste-Hilfe-Kurs findet am Samstag, den 21. September, von 9:00 bis 16:00 Uhr ebenfalls in der AWO-KITA statt.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

