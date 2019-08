Schaurigschöne Geschichten in einer Sommernacht

Lesung mit C. Kretzschmar und B. Schläger im Briloner Kurpark

brilon-totallokal: Die letztjährige Lesung schrie förmlich nach einer Neuauflage! So soll es sein! Am Donnerstag, 15. August 2019, werden Christiane Kretzschmar und Bernd Schläger ab 20 Uhr faszinierende nachtschwarze Geschichten im Briloner Kurpark am Ententeich lesen.

„Denn – auch Dunkles will durchdrungen sein – denn Dunkles gibt – dem hellen Schein“ (Rautenberg), zitieren die Vortragenden passend in ihrer Einladung.

Auch im Falle von schlechtem Wetter ist vorgesorgt: Dann wird der Abend im Hotel am Kurpark stattfinden. Der Eintritt ist Dank der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland frei! Für das leibliche Wohl sorgt das Team von Oliver Czwikla-Werner.

Foto: BWT Brilon Kultur

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon