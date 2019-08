Vorverkauf zur 13. Madfelder Herrensitzung gestartet

Am 10. November 2019 wird um 11:11 Uhr mit der 13. Großen Herrensitzung in der Madfelder Schützenhalle die Karnevalszeit im Sauerland eingeläutet

brilon-totallokal: Es ist mittlerweile schon Kult, dass Anfang November in Madfeld der Karneval mit einer Herrensitzung beginnt. Für viele Besucher aus einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern ist der alljährliche Besuch fester Bestandteil im privaten Terminkalender. Es ist ein Frühschoppen der besonderen Art und ein idealer Treffpunkt für Vereine, Fußballmannschaften, Stammtische, Kegelclubs und natürlich für alle begeisterten (männlichen) Karnevalisten.

Auch Junggesellenabschiede werden gern gesehen. Die Besucher dürfen sich auf ein ca. fünfstündiges Programm freuen. Garde- und Show-Tänze sowie zünftige Büttenreden sorgen für ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Programm. Als Stargast konnte die Stimmungssängerin „Bianca Hill“ engagiert werden. Alle Mallorca-Fans haben sie dort bestimmt schon einmal live erlebt. Nummerngirls werden die einzelnen Programmpunkte in bekannter Art und Weise ankündigen. Auch werden in diesem Jahr wieder Topless-Bedienungen die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen. Außerdem findet eine Tombola statt, bei der attraktive Preise zu gewinnen sind.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Männer ab 18 Jahren aus Nah und Fern recht herzlich eingeladen. Ab sofort sind Kartenbestellungen möglich. Sowohl per E-Mail unter herrensitzung@madfeld.com als auch telefonisch unter 0171/6817440 werden verbindliche Reservierungen entgegengenommen. Am Sonntag, den 20.10.2019, können die Tickets ab 10 Uhr persönlich in der Madfelder Schützenhalle abgeholt werden. Unter Umständen findet dann auch der Restkartenverkauf statt.

