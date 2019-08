Alphornmesse auf dem Willinger Ettelsberg

Weckruf aus den Bergen

brilon-totallokal: Willingen. Zahlreiche Alphörner aus ganz Europa lassen am Sonntag, dem 25. August 2019, um acht Uhr von den Willinger Bergen wieder den Weckruf erklingen: Sie rufen zur Alphornmesse auf den Ettelsberg.

Zu diesem besonderen ökumenischen Berggottesdienst laden Hüttenwirt Siggi von der Heide, die katholische Kirchengemeinde St. Augustinus Willingen und die Evangelische Kirchengemeinde Willingen alljährlich ein. Die Andacht am Gipfelkreuz beginnt um 11.30 Uhr und wird von Pfarrer Christian Röhling, Dechant Bernd Conze und dem Gesamtverband Upland mit dem Thema „Hoch und Heilig“ gemeinsam gestaltet. Hauptakteure an diesem Tag sind die zahlreichen Alphornbläser, Musikgruppen, Sänger und Kapellen, die sich nach dem Weckruf auf Willingens bekanntem Hausberg, dem Ettelsberg, versammeln, um diese Messe musikalisch mitzugestalten. Unter den mehr als 300 Musikern sind auch die Alphörner von der Diemel, aus Bad Wildungen, Wittgenstein, Herdecke, Bruchhausen und Willingen, aus dem Sauerland, den Niederlanden und Belgien außerdem Kapellen und Posaunenchöre von nah und fern. Auch Gesangsstücke der Hünsborner „12 Räuber“ oder der Jodlerchor aus Brunnen in der Schweiz gehören zum Programm. Nach dem Gottesdienst kommen alle Musikgruppen rund um „Siggis Hütte“ zusammen und sorgen mit ihren Darbietungen für einen kurzweiligen Nachmittag am Fuße des Hochheideturms.

Zeitige Anreise empfohlen

Da es in den zwei Stunden vor Beginn der Messe zu Wartezeiten bei der Seilbahnauffahrt kommen kann, werden die Besucher gebeten, die Bergfahrt an der Ettelberg-Kabinenbahn zeitig einzuplanen. Die Seilbahn ist an diesem Tag bereits ab 8 Uhr geöffnet. Für Unterhaltung und Verpflegung auf dem Ettelsberg ist auch vor der Messe gesorgt. Ebenso stehen zusätzliche Sitzbänke zur Verfügung.

Tipp: Biker sollten in der Hauptanreisezeit zwischen 9 und 11.00 Uhr die K1-Sesselbahn nutzen, die ab 9 Uhr öffnet. So gelangen sie ohne größere Verzögerungen den Berg hinauf zu den Strecken des MTB Zone Bikeparks.

Fotos: Ettelsberg-Seilbahn

Quelle: Marina Kieweg, Ettelsberg-Seilbahn/ K1-Sesselbahn

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon