Breitbandausbau in Bontkirchen

Informationsveranstaltung für alle Einwohner

brilon-totallokal: Lange haben die Einwohner aus Bontkirchen gewartet, bald ist es so weit: Jeder Haushalt kann einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet bekommen. Die Telekom beginnt die Arbeiten im Ort in der KW 37. Was genau bautechnisch passiert und wo konkret gebaut wird, darüber möchten die Stadt Brilon, die Telekom und der Hochsauerlandkreis, der für die Städte im HSK das Verfahren leitet, die Bürger aus Bontkirchen am 29.08. um 19:30 Uhr im Gasthof Metten informieren. Koordiniert wird der Glasfaserausbau durch den Breitbandkoordinator des Hochsauerlandkreises, Ludger Laufer. „Im HSK haben die Arbeiten Anfang April begonnen. Insgesamt werden ca. 31 Millionen Euro, darunter sind Fördermittel von Bund und Land NRW, verbaut. Wir freuen uns, dass es an immer mehr Orten im Hochsauerlandkreis jetzt losgeht.

Ende 2020 sollen alle Arbeiten im HSK abgeschlossen sein.“, so Herr Laufer. Am 29.08. werden Vertreter der Telekom den Einwohnern von Bontkirchen erläutern, was an ihren Grundstücken und Häusern konkret gemacht werden muss. Es wird ein Zeitplan vorgestellt und die betroffenen Grundstückseigentümer können konkrete Fragen stellen. „Bisher haben schon über 80 % der Hauseigentümer einen Antrag auf einen Glasfaseranschluss gestellt. Wir hoffen, dass da noch ein paar weitere hinzukommen werden. Wer sich noch unsicher ist und Fragen an die Verantwortlichen hat, sollte diese am 29.08. vor Ort äußern.“, so Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon, der dieses Projekt für die Stadt Brilon betreut. Im Briloner Gewerbegebiet beginnen ebenfalls bald die Arbeiten, genauso an den heimischen Schulen. Der Ausbau in den Ortsteilen Alme, Nehden und Radlinghausen ist für Anfang 2020 geplant.

Foto: Fotolia

Quelle: Oliver Dülme, BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon