Dorffest in Madfeld

brilon-totallokal: In diesem Jahr können die Madfelder zum ersten Mal das Dorffest auf dem Dorfplatz mit Backhaus und Dorfscheune (ehemalige königlich, preußische Forstscheune) feiern. Das Fest beginnt am Samstag, 24. August ab 19:00 Uhr. Bei kühlen Getränken und Leckeres vom Grill können sich die Besucher stärken und den Madfelder Oldi-Musikern zuhören und einen Blick in die fertige Dorfscheune werfen.

Am Sonntag geht es um 13:00 Uhr los, dann ist das Backhaus geöffnet, denn da gibt es die knackige Madfelder Einhursenkruste und leckeren Butter- und Streuselkuchen direkt aus dem Steinofen. Selbstverständlich sind auch Getränke da und die gute Madfelder Bratwurst vom Grill ist auch zu kosten. Ab 15:00 Uhr ist die Scheune für den Kaffeeklatsch mit warmem Kuchen und duftendem Kaffee geöffnet.

Der Verein „1000 Jahre Madfeld“ freut sich auf viele Gäste, die neugierig auf die fertige Dorfscheune sind. Auf Wunsch können dort Führungen durchgeführt werden und der Werdegang des Aufbaus anhand von Bildern nacherlebt werden.

Quelle: Horst Kurzer