Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass im August 2020 zwei hochkarätige deutsche Künstler nach Willingen kommen

brilon-totallokal: SARAH CONNOR, eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Das zweite deutschsprachige Album von Sarah Connor „HERZ KRAFT WERKE“, das die im Mai veröffentlicht hat, knüpft nahtlos an die Erfolge ihres mit 5-fach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Ihre Herbsttournee 2019, die sie wieder durch die größten Arenen des Landes führen wird, ist bereits jetzt nahezu ausverkauft.

Unterstützung gibt es von MAX GIESINGER. Einer der größten Durchstarter in den letzten Jahren. Nach seinen Chartstürmer „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ ging es steil nach oben. Nach seinem Platin Album „Der Junge, der rennt“, veröffentlichte er im November sein neues Album „die Reise“. Die ersten Singleauskopplungen „Legenden“ und „Zuhause“ sind bereits ganz oben in den Charts. Bei aller Freude über die Aufmerksamkeit und die Auszeichnungen, die den Künstlern zuteilwerden, bleibt der Hauptantrieb auf der Bühne zu stehen, ihre Songs zu spielen und den Fans ganz nahe zu sein.

Sommertour 2020

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Muttersprache“ meldete sich Sarah Connor mit „Vincent“, der ersten Single ihres neuen Werks „HERZ KRAFT WERKE“, das am 31. Mai veröffentlicht wurde, zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie u.a. auch in Studios nach Nashville, Tennessee und London geführt hat. Ihre Sommertour 2020 ist ein Dankeschön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt freut und die ihren Adrenalinspiegel steigen lässt: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor

Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“

Wir freuen uns auf ein aufregendes Open Air mit wundervollen Künstlern und jeder Menge tollen Festival Erlebnissen in Willingen.

01.08.2020

SARAH CONNOR + MAX GIESINGER

Willingen Festivalgelände am Besucherzentrum

Ab 14.08.2019 kann man exklusiv Tickets über www.deinticket.de bestellen.

Der allgemeine Vorverkauf über allen bekannten Vorverkaufsstellen u.a. www.eventim.de beginnt am 16.08.2019.

Tickets gibt es ab 49 € zzgl. Gebühren.

Veranstalter ist die Goldrush Festival GmbH & a.s.s. concerts & promotion GmbH

Quelle: Sven Schütz, Monatsmagazin UPLAND-TIPS