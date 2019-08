Ein Tennis – Highlight folgt dem Nächsten

Der Spätsommer steht ganz im Zeichen des weißen Sports. Noch drei Highlights erwarten die Tennisspielerinnen und -spieler des TC Brilon

brilon-totallokal: In der nächsten Woche folgt das zweite Tenniscamp, das genauso wie die erste Auflage Anfang der Ferien ausgebucht ist. 20 Kinder und Jugendliche aus Brilon und den umliegenden Vereinen werden eine Woche lang die Tennisanlage wieder zum Leben erwecken, bevor dann am letzten Ferienwochenende, am Sonntag den 28. August der Freeway Cup stattfindet. Hierzu laden wir alle Kinder und Jugendlichen aus Brilon und Nachbarvereinen herzlich ein. Anmelden könnt ihr euch bis kommenden Donnerstag bei unserer Jugendwartin Karin Dünschede. Spielen werden wir auf Wunsch unserer Jugendlichen Einzel, Doppel und Mixed im Normalfeld, für die Kleinsten und Neueinsteiger wird unser Trainer Lukas Pour auch Kleinfeld und Midcourt anbieten.

Zum großen Abschluss der Saison finden am 20. und 21. September wieder die Volksbank Open statt, ein Doppel und Mixedturnier für die Erwachsenen. Der Modus wird traditionell ein Tiebreak – Turnier mit festen Partnern sein. Freitags spielen die Mixedteams, Samstag die Damen und Herren. Nach der Siegerehrung findet die Saisonabschlussfeier mit einer Verlosung statt, an der jeder Teilnehmer automatisch teilnimmt. Anmeldungen direkt im Vereinsheim des TC Brilon an der Jakobuslinde.

Weitere Informationen auf unserer Homepage www.tc-brilon-1907.deund auf Facebook / TC Brilon.

