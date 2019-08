ITTERFEST in Bontkirchen

in Sonntag voller Blasmusik, Gaudi, Geselligkeit und guter Laune



brilon-totallokal: Bontkirchen. In diesem Jahr beginnt das traditionelle ITTERFEST am Sonntag, dem 25. August 2019 um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der St.-Vitus Kirche, den der Musikverein musikalisch mitgestaltet. Nach der hl. Messe treten Musiker und Gäste vor der Kirche an und marschieren gemeinsam zur Schützenhalle an der Itter. Dort startet um 11 Uhr ein schwungvoller Frühschoppen mit allem drum und dran. Flotte Märsche, Polkas, Walzermelodien, beliebte Stimmungslieder und bekannte Medleys werden aufgespielt.

Vorbeikommen – Zuschauen – Zuhören – Mitfeiern!

Unter diesem Motto wollen wir ein zünftiges Miteinander feiern. Blasmusik für Alt und Jung von klassisch bis modern. Hier wirken der Männergesangverein Cäcilia und das Jugendblasorchester in gewohnter Weise mit und runden das musikalische Programm ab.

„Tracht“ angesagt

Gäste in feschen Dirndl, Lederhosen und Trachten sind in der festlich geschmückten Schützenhalle gern gesehen. Für das leibliche Wohl sorgen das Thekenteam, u.a. mit Westheimer Herbstzauber und die Jungs hinterm Grill. Neben den Grillklassikern gibt es mittags die beliebte Erbsensuppe sowie Leberkäs-Brötchen. Nachmittags kann das leckere Kuchenbuffet gestürmt werden.

Die kleinen Gäste dürfen sich auf der Hüpfburg austoben, sich schminken lassen und am Luftballonwettbewerb teilnehmen. Freuen Sie sich neben der musikalischen Unterhaltung auf das “Kräftemessen der Vereine”. Spaß und Spannung bei allen Akteuren und Zuschauern sind garantiert.

Der Musikverein Bontkirchen wünscht allen Freunden und Gästen aus Nah und Fern einen unterhaltsamen und vergnügten Sonntag beim ITTERFEST am 25. August in der Schützenhalle an der Itter.

BU.: – Gruppenbild Musikverein in Tracht am Dorfplatz 2018

Quelle: Andrea Erger, Öffentlichkeitsarbeit

