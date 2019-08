Bis zum nächsten Jahr… 2020

brilon-totallokal: Aufräumen und abbauen war am Sonntag gegen 16:00 Uhr angesagt.

Am Sonntag wurde um 10 Uhr mit einem Festhochamt an der Rochuskapelle gestartet. Musikalisch wurde die Messe von der Jagdhornbläsergruppe Brilon begleitet.

Die Jagdhornbläser Brilon spielten auch beim anschließenden Frühschoppen. „Am Sonntag bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Rochuswald“, so lautete das Motto am Sonntagmittag, wofür wir allerlei Leckereien für unsere Gäste bereiteten.

Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon bedankt sich bei allen Besuchern und freut sich schon auf 2020!

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon