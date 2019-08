Chorverband Altkreis Brilon: Zentrale “Jubilar” Ehrung

Am 1. September 2019 ehrt der Chorverband Altkreis Brilon verdiente Sängerinnen und Sänger sowie verdiente Vorstandsmitglieder…

brilon-totallokal: Altkreis Brilon, am 1. September 2019 ehrt der Chorverband Altkreis Brilon verdiente Sängerinnen und Sänger sowie verdiente Vorstandsmitglieder. Die Ehrung findet in diesem Jahr auf Einladung der Altenbürener Sängerfreunde 1979, die in diesem Jahr ihr 40jähriges Jubiläum feiern, in der Schützenhalle in Altenbüren statt.

Als Festredner haben sich der stellvertretende Landrat Ferdi Lenze und der Bürgermeister der Stadt Brilon, Dr. Christof Bartsch angesagt. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Altenbürener Sängerfreunde 1979, die Pianistin Sonja Harlinghausen-Brüggemann und Julina Brüggemann an der Violine.

Besonders erfreulich ist, dass auch 2 Mitglieder der Music Factory Sauerland teilnehmen – Severiné Hausfeld wird für 5 Jahre und Annika Bartmann wird für 10 Jahre Singen im Kinder- und Jugendchor geehrt. Frau Anneliese Ortmann, 1. Vorsitzende des Chorverbandes Altkreis Brilon kann Herrn Walter Falkenstein im Auftrag des Deutschen Chorverbandes für 70 Jahre Singen im Chor ehren. Weitere Ehrungen stehen für 65 Jahre, 60 Jahre, 50 Jahre, 40 Jahre und 25 Jahre Singen im Chor an. Von dem Gastgeber sind noch 12 Gründungsmitglieder aktiv, die für 40 Jahre Singen im Chor geehrt werden. Neben der Ehrung für das aktive Singen wird auch das Engagement für die Vorstandsarbeit geehrt. Karl-Heinz Schnellen wird daher für 20 Jahre Vorstandsarbeit im Verein geehrt.

Bild: Ein voll besetzter Bürgersaal im Rathaus der Stadt Brilon bei der Ehrung im Jahr 2017. Foto: privat

Quelle: Karin Kraft

