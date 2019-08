Die neuen Majestäten von St. Engelbert

Zur Schützenfestsaison erhalten die Bewohner des Seniorenzentrum St. Engelbert ganz besonderen Besuch

brilon-totallokal: Zum traditionellen Ständchen marschieren die Schützen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Brilon begleitet von den Spielleuten des Tambourcorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon und der „Hochsauerländer“ vom Musikverein Hoppecke auf. In diesem Jahr heißt das frisch gekrönte Majestäten-Paar Gertrud Busch und Bodo Polomski Gemeinsam mit dem Königspaar wurde in fröhlicher Runde getanzt und geschunkelt, bevor es zum Mittagsessen ging.

Am Nachmittag standen die Majestäten beim traditionellen Ständchen durch die Schützenbruderschaft und die Musiker im Mittelpunkt. Sie bedankten sich anschließend am Königstisch bei den Gästen und Gratulanten. Zahlreiche Mitbewohner, Mitarbeiter und Angehörige ließen das Königspaar nochmals hochleben und feierten mit ihnen bis in die frühen Abendstunden.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

