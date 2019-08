Kochkurs bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Für alle, denen im Alltag zwischen Beruf, Familie und Freizeit wenig Zeit zum Kochen bleibt, bietet die VHS Olsberg einen Kochkurs unter dem Motto „Schnelle Küche“ an. Hier lernen die Teilnehmenden leckere und vor allem schnelle Rezepte kennen, die aus saisonalen und regionalen Produkten bestehen. So lassen sich auch mit wenig Zeit vielfältige und gesunde Gerichte herstellen!

Der Kurs findet am Dienstag, den 10. September 2019, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der Küche der Sekundarschule in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

