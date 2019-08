Die heißen Kisten fliegen wieder…

An beiden Tagen starten am Morgen zunächst die Serienfahrzeugen…

brilon-totallokal: Sommerzeit ist Slalomzeit in Brilon,wenn am 30. August und 1. September die Elite der deutschen Slalomfahrer zu Gast auf dem Flugplatz im Thülener Bruch ist und der Briloner Automobilclub die Start- und Landebahn in eine Motorsportarena verwandelt.

Schon Wochen vorher haben sich die Teilnehmer aus ganz NRW und den umliegenden Bundesländern angemeldet, so dass etliche Stunden Slalomsport, schnelle Zeiten und der ein oder andere quietschende Reifen garantiert sind, wenn die Pilotinnen und Piloten mit Ihren Fahrzeugen zwischen den Pylonen hindurch tanzen. Gestartet wird an beiden Tagen ab 9.00 Uhr, der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände ist frei und für das leibliche Wohl seiner Besucher sorgt der Briloner AC mit seinen Helfern natürlich bestens.

Am Samstag ist der Briloner Automobilclub Ausrichter eines Laufes zur Deutschen Slalom-Meisterschaft und hier wollen die Spitzenreiter noch die letzten wichtigen Punkte einkassieren, was spannende Läufe garantiert. Am Sonntag findet in Zusammenarbeit mit dem MSC Kindelsberg eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Deutschen Slalom-Meisterschaft statt.

An beiden Tagen starten am Morgen zunächst die Serienfahrzeugen, die mit etlichen technischen Verbesserungen für den Slalomsport ausgerüstet worden sind. Am späten Vormittag gehen auch automobile Klassiker wie Opel Kadett C oder VW Golf I an den Start, um den Slalomparcours unter die Räder zu nehmen. Bis zu 250 PS starke Fahrzeuge jagen dann am Nachmittag die Bestzeiten der Konkurrenz, um sich die Meisterschaftspunkte zu sichern. Einige Clubmitglieder des Briloner ACs werden sich ebenfalls auf die Strecke begeben, um ihre eigenen Fahrzeuge oder aber den clubeigenen Opel Corsa am Limit zu bewegen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Briloner AC finden Sie im Internet unter www.briloner-ac.de.

Quelle: Anke Walbaum, Pressereferentin

