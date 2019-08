Lebensmittelrechtliche Belehrung für die Hansetage 2020

Die lebensmittelrechtliche Belehrung für Akteure der Hansetage 2020 am Dienstag, den 12. März 2020 um 18 Uhr wird im Bürgersaal des Rathauses stattfinden

brilon-totallokal: „Bei erstmaliger Ausübung der Tätigkeit darf die Bescheinigung des Gesundheitsamtes nicht älter als drei Monate sein.“ (Zitat aus Infektionsschutzgesetz) Das bedeutet, dass die Teilnahme an der Belehrung im Haus Hövener am 26.8.2019 für Anbieter von Speisen und Getränken in 2020 keinen Sinn macht, bzw. seine Gültigkeit bis zum Juni 2020 verlieren wird.

Für Rückfragen steht die Projektleiterin Ute Hachmann zur Verfügung.

Tel. 02961 / 794-2020 oder eMail: info@hansetagebrilon.de.

