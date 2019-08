Gottesdienst & Vortrag mit Klaus Langen, Kaffeerösterei Langen in Medebach

brilon-totallokal: Bigge. Herzliche Einladung zur zweiten ökumenischen “Spätschicht Suchen + Finden” mit dem Thema “Dem Frieden dienen – fair handeln” am Mittwoch, 4.9.19 um 19 Uhr in der Kirche des Josefsheims Bigge. Herr Klaus Langen, Kaffeerösterei Langen in Medebach, berichtet in einer Präsentation von seiner Zusammenarbeit mit Kaffeebauern in Südamerika.

Dieser Andere Gottesdienst wird gemeinsam von der Katholischen Kirche des Pastoralen Raums Bigge-Olsberg und von der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig vorbereitet. Wenn Sie neugierig geworden sind, kommen Sie dazu und feiern Sie mit!

Quelle: Petra und Frank Kramer

